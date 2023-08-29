29 августа 2023, 11:01
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 29 августа
Поти 911 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 29 августа. Загруженность трасс составила три балла.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».
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Водителей призывают соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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