Подмосковье 28 августа 2023, 10:10 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 28 августа Unsplash

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Свыше 920 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 28 августа. Это на 2% больше, чем в среднем в прошлом месяце. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Водителей призывают соблюдать ПДД, быть внимательными вблизи мест притяжения пешеходов и не нарушать правила парковки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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