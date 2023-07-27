Подмосковье 27 июля 2023, 09:21 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 27 июля Unsplash

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Свыше 885 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 27 июля. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Варшавском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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В этот день в регионе ожидают осадки в виде дождя. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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