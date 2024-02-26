Подмосковье 26 февраля 2024, 10:29 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 26 февраля Медиасток.рф

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Свыше 795 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 26 февраля. Загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе в сторону Москвы.

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Водителей призывают быть внимательными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

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