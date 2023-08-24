Подмосковье 24 августа 2023, 10:43 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 24 августа Unsplash

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Утром 24 августа загруженность дорог в Подмосковье составила три балла. Об этом рассказали в Минтрансе региона.

В ведомстве уточнили, что на дорогах зафиксировали более 860 тысяч автомобилей, что на 2% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Основные заторы в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал».

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Будьте внимательны на дорогах, не совершайте резких манёвров. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку транспортных проектов.

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