22 февраля 2024, 10:17
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 22 февраля
Загруженность дорог в Подмосковье оценили в три балла утром 22 февраля. Пробки образовались в сторону области на нескольких трассах и шоссе.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на трассах М -1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также Ленинградском, Киевском, Варшавском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе.
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Водителей призвали быть внимательными, соблюдать ПДД и быть особо внимательными вблизи пешеходных переходов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
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