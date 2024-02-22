Подмосковье 22 февраля 2024, 10:17 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 22 февраля Медиасток.рф

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Загруженность дорог в Подмосковье оценили в три балла утром 22 февраля. Пробки образовались в сторону области на нескольких трассах и шоссе.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на трассах М -1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также Ленинградском, Киевском, Варшавском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Щелковском и Носовихинском шоссе.

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Водителей призвали быть внимательными, соблюдать ПДД и быть особо внимательными вблизи пешеходных переходов.

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