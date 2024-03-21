Подмосковье 21 марта 2024, 10:00 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 21 марта Медиасток.рф

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Свыше 797 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 21 марта. Это на 1% меньше, чем неделей ранее. Загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Калужском, Каширском, Киевском, Осташковском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе.

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Водителей призывают быть внимательными и не отвлекаться во время движения.

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