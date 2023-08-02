Подмосковье 02 августа 2023, 09:17 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 2 августа Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Свыше 888 машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 2 августа. Это на 3% меньше средних данных прошлого месяца. Загруженность трасс составила три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком, Щелковском шоссе, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга».

Реклама

Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».