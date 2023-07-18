Подмосковье 18 июля 2023, 10:07 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 18 июля Минтранс Подмосковья

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Свыше миллиона автомобилей насчитали на дорогах Подмосковья утром 18 июля. Пробки оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-9 «Балтия».

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В этот день температура воздуха в Подмосковье поднимется до 27 градусов, во второй половине дня ожидается небольшой дождь с грозой. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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