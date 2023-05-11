Подмосковье 11 мая 2023, 10:20 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 11 мая

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Загруженность дорог утром 11 мая составила три балла в Подмосковье. На них насчитали более 815 тысяч автомобилей.

Как рассказали в Минтрансе региона, движение затруднено на Варшавском, Волоколамском, Киевском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе в сторону Москвы, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

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Температура воздуха сегодня поднимется до +20 градусов днем, осадков не ожидается. Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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