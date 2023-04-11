Подмосковье 11 апреля 2023, 10:12 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 11 апреля

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Минтранс рассказал о дорожной обстановке в Подмосковье утром 11 апреля. В ведомстве отметили, что загруженность оценивается в три балла.

Утром на дорогах Московской области зафиксировали почти 900 тысяч автомобилей. Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Рублево-Успенском, Симферопольском и Щелковском шоссе. Кроме того, небольшие пробки есть на трассах М-1 «Беларусь», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

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Водителей просят держать дистанцию, соблюдать скоростной режим, а также быть внимательными в местах притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в конце лета.

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