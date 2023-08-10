Подмосковье 10 августа 2023, 09:48 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 10 августа Unsplash

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Свыше 888 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 10 августа. Загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено сторону Москвы на Варшавском, Калужском, Каширском, Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

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В этот день в Подмосковье не ожидают осадков. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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