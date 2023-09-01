Подмосковье 01 сентября 2023, 10:58 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 3 балла утром 1 сентября Unsplash

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Свыше 912 тысяч машин насчитали на дорогах Подмосковья утром 1 сентября. Загруженность трасс оценили в три балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Ленинградском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга».

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Водителей призывают быть внимательными, соблюдать дистанцию и снижать скорость у пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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