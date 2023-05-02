Подмосковье 02 мая 2023, 18:18 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла вечером 2 мая

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Вечером 2 мая загруженность дорог Подмосковья не превышает двух баллов. В региональном Минтрансе отметили, что дороги относительно свободны.

На некоторых участках движение затруднено. Так, заторы наблюдаются на Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Ярославском и Новорязанском шоссе.

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Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей пройти опрос и озвучить пожелания по поводу перемен в регионе. Также можно оставить отзыв о нововведениях, которые стали заметными и долгожданными.

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