02 мая 2023, 18:18
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла вечером 2 мая
Вечером 2 мая загруженность дорог Подмосковья не превышает двух баллов. В региональном Минтрансе отметили, что дороги относительно свободны.
На некоторых участках движение затруднено. Так, заторы наблюдаются на Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Ярославском и Новорязанском шоссе.
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Водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей пройти опрос и озвучить пожелания по поводу перемен в регионе. Также можно оставить отзыв о нововведениях, которые стали заметными и долгожданными.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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