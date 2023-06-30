Подмосковье 30 июня 2023, 09:39 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 2 балла утром 30 июня

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Утром 30 июня на дорогах Подмосковья насчитали почти 917 тысяч автомобилей. Это на 36 тысяч больше, чем вчера. Загруженность дорог составила два балла.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено в сторону Москвы на Дмитровском, Ленинградском, Осташковском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон».

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В этот день синоптики прогнозируют пасмурную погоду, местами пройдет дождь, а видимость на дорогах будет снижена. Водителей призывают соблюдать дистанцию, не нарушать скоростной режим и убеждаться безопасности маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом автовокзале в Бронницах. Его открытие стало одним из самых значимых для местных жителей событий.

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