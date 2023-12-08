08 декабря 2023, 17:53
Пробки на дорогах Подмосковья достигли 8 баллов вечером 8 декабря
Загруженность дорог Московской области оценили в восемь баллов вечером, в пятницу. Подробнее рассказали в Минтрансе региона.
Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
Реклама
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
Дороги
Реклама
Реклама