Подмосковье 08 декабря 2023, 17:53 Пробки на дорогах Подмосковья достигли 8 баллов вечером 8 декабря Минтранс МО

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Загруженность дорог Московской области оценили в восемь баллов вечером, в пятницу. Подробнее рассказали в Минтрансе региона.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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