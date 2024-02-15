Подмосковье 15 февраля 2024, 20:41 Пробки на дорогах Подмосковья достигли 8 баллов вечером 15 февраля Unsplash

Читать 360tv в

Загруженность подмосковных дорог вечером 15 февраля оценили в восемь баллов. Основные пробки наблюдаются в сторону Московской области из столицы на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Варшавском шоссе.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, трудная дорожная ситуация также фиксируется на Новорижском, Новорязанском, Калужском, Пятницком, Волоколамском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе.

Реклама

Кроме того, заторы наблюдаются на ЦКАД в районе населенного пункта Большие Вяземы и деревни Павловское.

Водителей призывают проявить максимальную внимательность на дорогах, а также соблюдать скоростной режим, особенно при проезде через населенные пункты. Кроме того, необходимо быть осторожными при движении на автомобиле в ночное время суток.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».