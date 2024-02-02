Подмосковье 02 февраля 2024, 17:58 Пробки на дорогах Подмосковья достигли 5 баллов к вечеру 2 февраля Минтранс МО

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Загруженность дорог Московской области составила пять баллов к вечеру пятницы. В Минтрансе Подмосковья рассказали об основных заторах.

Пробки есть на Ленинградском, Новорижском, Носовихинском, Дмитровском, Новорязанском, Каширском, Рублево-Успенском, Волковском, Ярославском, Пятницком, Калужском, Щелковском шоссе. Потерять время придется также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.

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Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.

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