04 мая 2023, 19:15
Пробки на дорогах Московской области вечером 4 мая оценили на 3 балла
Вечером 4 мая загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщили в минтрансе региона.
Движение затруднено на Рублево-Успенском, Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском шоссе и на Октябрьском проспекте.
Реклама
Водителям и пешеходам посоветовали быть внимательными на трассах. При возникновении ЧС следует сразу звонить в 112.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Пробки
Реклама
Реклама