Подмосковье 04 мая 2023, 19:15 Пробки на дорогах Московской области вечером 4 мая оценили на 3 балла

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Вечером 4 мая загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Движение затруднено на Рублево-Успенском, Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском шоссе и на Октябрьском проспекте.

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Водителям и пешеходам посоветовали быть внимательными на трассах. При возникновении ЧС следует сразу звонить в 112.

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