Подмосковье 25 июля 2023, 18:16 Пробки на дорогах Московской области вечером 25 июля оценили в 3 балла Фото: unsplash.com

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Загруженность подмосковных дорог вечером 25 июля составила три балла. Об этом сообщил Минтранс Московской области.

Движение затруднилось на Ленинградском, Дмитровском, Носовихинском, Каширском и Ярославском шоссе. Также непросто проехать по трассам М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия», а также на ЦКАД в районе Малых Вязем.

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Напомним, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение проводить работы по реконструкции и строительству новых дорог в регионе качественно и в установленные сроки.

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