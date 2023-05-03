03 мая 2023, 19:12
Пробки на дорогах Московской области оценили на 3 балла вечером 3 мая
Загруженность дорог Подмосковья составила три балла вечером 3 мая. Об этом сообщили в минтрансе региона.
Движение затруднилось на Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском и Каширском шоссе.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове. По его словам, объект появится в округе к сентябрю.
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