Подмосковье 03 мая 2023, 19:12 Пробки на дорогах Московской области оценили на 3 балла вечером 3 мая

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Загруженность дорог Подмосковья составила три балла вечером 3 мая. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Движение затруднилось на Пятницком, Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском и Каширском шоссе.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового перехода через ж/д пути в Серпухове. По его словам, объект появится в округе к сентябрю.

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