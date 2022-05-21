Пробег в честь легендарного легкоатлета Семена Ржищина провели в Лобне

Бронзовый призер Олимпийских игр в Риме в 1960 году, заслуженный мастер спорта давно приобрел популярность среди легкоатлетов. Ежегодно в Лобню на традиционный пробег, чтобы почтить память легендарного спортсмена, приезжают до полутысячи спортсменов из разных городов Подмосковья и регионов России, а также родные Ржищина.

Среди участников состязания много любителей бега. В числе соревнующихся именитые спортсмены и мастера спорта международного класса. На мероприятие приехали трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина и мастер спорта по боксу и рукопашному бою Валерий Мясников.

Старт 26-го Всероссийского пробега в честь спортсмена-легенды был дан в 10:00 у сквера 40 лет октября. Соревновались на дистанциях два и десять километров. Любимой дистанцией Семена Ржищина были три километра с препятствиями. В 1958 году он преодолел ее за восемь минут и 35,6 секунды, установив мировой рекорд.