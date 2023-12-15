Подмосковье 15 декабря 2023, 23:00 Пробег спецтехники регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» составил 26 миллионов километров ООО "ЭкоЛайн-Воскресенск"

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Пробег спецтехники регионального оператора «ЭкоЛайн» в Воскресенске за пять лет работы составил 26 миллионов километров. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

По данным ведомства, это расстояние равно дальности 73 полетов от Земли до Луны. Ежедневно более 180 спецмашин вывозят мусор с контейнерных площадок муниципалитета.

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«Порой, на пути своевременного вывоза встречаются препятствия, например, мусоровоз не может проехать к контейнерной площадке, потому что подъезд перекрыл чей-то автомобиль. Такие ситуации вносят существенные корректировки в график вывоза, поскольку спецтранспорту приходится дублировать выезд на место», — уточнили в министерстве.

За создание препятствий для машин по вывозу мусора жителей могут оштрафовать. Физлицо получит от трех до 5 тысяч рублей санкций, должностное лицо — до пяти до 10 тысяч, а юрлицо — от пяти до 30 тысяч рублей.

Также местные жители могут сообщить о ситуации через портал «Добродел» в разделе «Народный инспектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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