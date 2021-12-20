Проактивный контроль за уборкой всех ж/д станций введут в Подмосковье в 2022 году

Новая схема контроля за уборкой железнодорожных станций начала работать в Московской области и уже показывает свою эффективность. Теперь уборщики сами отчитываются о проведенной работе дважды в день через мобильное приложение, рассказала первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Она подчеркнула, что работа по вопросам уборки станций направлена на уменьшение количества обращений жителей и оперативное реагирование, а также улучшение комфорта на железнодорожной инфраструктуре.

«То есть мы сейчас уже не ждем жалоб. Уборщики прикрепляют в приложении фотографии очищенных тротуаров, сходов, подъемов, лестниц на железнодорожных вокзалах», — рассказала Кротова.

Таким образом, происходит переход на проактивный контроль всей железнодорожной инфраструктуры. Он будет введен на всех станциях в 2022 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев потребовал свести к минимуму время ожидания транспорта местными жителями. Этот вопрос актуален всегда, подчеркнул он, но особенно важно, чтобы людям было комфортно, когда на улице стоят морозы.