Проактивные услуги каждому. Воробьев рассказал Путину о внедрении сервиса «Социальное казначейство» в Подмосковье

В Подмосковье развивают сервис «Социальное казначейство», который позволяет жителям получить льготы, выплаты и справки без лишней бюрократии. Губернатор области Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, какие проблемы может решить сервис.

«Мы реализуем так называемое „Социальное казначейство“. В чем его смысл? В том, что каждый человек в нашей стране должен получать услуги проактивно, автоматически. Раньше ты должен был бегать в кабинеты, писать заявления, ребенок родился — в ЗАГС идти и так далее. Мы сейчас все это делаем в цифре», — рассказал Воробьев.

Теперь при рождении ребенка семья получает и свидетельство, и СНИЛС, и все необходимые документы. Кроме того, с 15 августа в регионе запустился второй проект — «Скоро в школу».

«Дальше это коснется и многодетных, и всех категорий граждан. Чтобы не было больше ни очередей, ни каких-то неудобств для человека, мы в течение следующего календарного года полностью внедрим эти услуги, это будет человеку приходить автоматом. И готовы вам представить, что такая система работает в Подмосковье, мы этому уделяем большое внимание — оцифровке», — рассказал губернатор.

Воробьев добавил, что в клубах «Активное долголетие» также обучают пенсионеров, если у них возникли трудности с использованием телефона или компьютера.

Главная задача сервиса «Социальное казначейство» — сделать так, чтобы помощь сама находила людей. Человеку не нужно собирать десятки справок, чтобы получить льготу. Все делается на онлайн-платформе в режиме одного окна. Тем, кому нужна помощь, больше не надо ходить и собирать бесконечные справки.

Сейчас в регионе действуют 235 социальных услуг. Ежегодно для нуждающихся выделают около 100 миллиардов рублей.