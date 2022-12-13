Подмосковье 13 декабря 2022, 14:35 Пряничный фестиваль с ярмаркой и мастер-классами проведут в Дмитрове в декабре

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Фестиваль пряничных шедевров проведут в музее «Дмитровский кремль» с 22 по 25 декабря. Гости смогут вдохновиться идеями к Рождеству и попробовать реализовать их на мастер-классах.

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Фестиваль «Дмитровский пряник» понравится всей семье. Дети будут в восторге от домиков и даже целых городков, приготовленных из пряных коврижек с росписью. Взрослые смогут почерпнуть идеи для новогодних семейных чаепитий, а также побывать на ярмарке и купить вкусные подарки близким.

Дмитров славится производством пряников. Даже во время визита Александра II в 1858 году ему вынесли не каравай с солью, как везде, а печатный пряник. Фестиваль проведут в городе уже шестой раз. На него съедутся мастера из Тулы, Ярославля, Москвы и других городов.

В программе мероприятия не только выставка пряничных шедевров, но и мастер-классы, и дегустация.

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