Подмосковье 09 августа 2023, 15:25 Прямые рейсы в Калининград запустили из аэропорта Жуковский Дмитрий Павлов

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Из аэропорта Жуковский вылетел первый рейс в Калининград. Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, продолжительность полета составляет два часа 50 минут.

Рейсы совершают на современных лайнерах «Сухой Суперджет-100». Информацию о графике полетов можно узнать на сайте компании Red Wings и в сервисах по продаже авиабилетов.

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Аэропорт Жуковский открыли в мае 2016 года, воздушная гавань стала четвертой в регионе. По итогам прошлого пассажиропоток составил порядка 1,5 миллиона человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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