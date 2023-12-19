Подмосковье 19 декабря 2023, 02:59 Прямую линию по проекту «Зима в Подмосковье» проведут в регионе РИА «Новости»

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В прямом эфире 26 декабря с Анастасией Савченко, директором департамента по развитию культуры и туризма Министерства культуры и туризма Московской области, можно будет обсудить вопросы, относящиеся к реализации проекта губернатора «Зима в Подмосковье». Прямая линия начнется в 12:00.

В ходе беседы будет рассмотрена реализация проекта «Зима в Подмосковье», а также мероприятия, посвященные зимнему периоду, которые будут организованы на городских и парковых территориях.

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Возможность задать вопрос напрямую Анастасии Савченко появилась у пользователей сервиса госуслуг. Для этого необходимо пройти авторизацию на портале и перейти по ссылке.