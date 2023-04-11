Подмосковье 11 апреля 2023, 00:05 Прямой съезд с МКАД на Калужское шоссе в сторону Подмосковья откроют 11 апреля Дептранс Москвы

Читать 360tv в

Благодаря новому пути автомобили смогут проезжать в сторону области на треть быстрее, сообщает департамент транспорта Москвы.

При съезде с внешней стороны МКАД машинам приходилось двигаться по боковому проезду вдоль строительного рынка вместе с автобусами. Новый прямой путь с кольцевой дороги на Калужское шоссе улучшит условия движения. Также для увеличения пропускной способности съезда в сторону области будет работать три полосы вместо двух.

Реклама

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог и общественных пространств в регионе.