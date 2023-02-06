Подмосковье 06 февраля 2023, 12:33 Прямой рейс из России в Кувейт запустили в аэропорту Домодедово

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Первый прямой рейс из России в Кувейт запустили в аэропорту Домодедово. Теперь время в пути сократилось до пяти часов.

Новый маршрут «Москва — Эль-Кувейт» запустили 2 февраля. На данный момент рейсы осуществляются четыре раза в неделю, однако с 19 марта полеты на борту Airbus A321 станут ежедневными.

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«Кувейт был не массовым направлением. Но в 2019 году стал приобретать популярность в составе комбинированных туров. Рейсы этой авиакомпании могут появиться в турах в Азию, в Эмираты, в стыковочных турах», — сообщила руководитель туристического агентства «Лайт-тур» Мария Григорьева.

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Пресс-секретарь аэропорта Домодедово Алексей Артеменко отметил, что взаимоотношения между авиакомпанией Jazeera Airways и российским аэропортом будут развиваться и способствовать укреплению дружеских связей между странами.

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