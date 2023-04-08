Подмосковье 08 апреля 2023, 13:35 Прямой контакт с жителями помог быстро решить коммунальную проблему в Лобне

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Управляющие компании Лобни налаживают прямой диалог с горожанами с помощью общедомовых чатов и соцсетей. Это позволяет решать возникающие проблемы быстрее и эффективнее, что уже проверено на практике.

Так, в доме на улице Мирной провели замену насоса после того, как в управляющую компанию обратился местный житель.

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«Недавно у нас стал пропадать напор воды. Наш дом обслуживает компания „ВСК“, мы послали туда заявку, которую очень оперативно приняли в работу. Прошло короткое время, и уже начались работы в нашем доме», — рассказал Александр Поличенков.

Оперативно выполнять все просьбы жителей позволяет новый принцип работы управляющих компаний. Заявки принимают в общедомовом чате, личном кабинете, через мобильное приложение, соцсети или мессенджеры. Есть только полчаса на то, чтобы принять и обработать обращение, наметить план действий и сообщить жителям о сроках выполнения.

«Нам дается порядка 30 минут, чтобы мы выехали в случае аварии. Как правило, мы всегда на месте уже минут через 10-15», — говорит начальник аварийно-диспетчерской службы УК «МП Домовладение» Виталий Вединяпин.

Администрация Лобни строго контролирует выполнение заявок жителей. Чтобы сделать работу еще эффективнее, проводятся регулярные встречи с горожанами, в которых принимают участие специалисты разных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал задействовать все ресурсы для весенней уборки дорог, парков, общественных пространств и дворов.

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