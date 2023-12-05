Подмосковье 05 декабря 2023, 14:23 Прямой эфир про обновления в электронном магазине госзакупок Подмосковья пройдет 14 декабря Unsplash

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья сообщил о прямом эфире, на котором рассмотрят изменения в работе электронного магазина. Это платформа, где размещают госзакупки малого объема на сумму до 600 тысяч рублей.

Прямой эфир состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени в Telegram-канале @konkurenTEAM от Комитета по конкурентной политике Московской области. Работу в электронном магазине рассмотрят со стороны заказчика и поставщика, а также расскажут о том, какие обновления предстоят в работе сервиса.

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Эфир проведет главный аналитик отдела сопровождения информационных систем и развития Единой автоматизированной системы управления закупками Николай Полянских.