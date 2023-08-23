Подмосковье 23 августа 2023, 21:08 Прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков проведут в Подмосковье 29 августа Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Министерство жилищной политики Московской области проведет прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков. Мероприятие состоится 29 августа в 11:00 в Telegram-канале ведомства.

«В трансляции примут участие представители Министерства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области», — уточнили в министерстве.

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Вопросы для рассмотрения в прямом эфире можно прислать на электронную почту mzhp_ds@mosreg.ru. Их будут принимать до 12:00 28 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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