Подмосковье 20 декабря 2023, 14:15 Прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков пройдет в Подмосковье 26 декабря Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Министерство жилищной политики Московской области проведет прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков. Встреча состоится 26 декабря в 11:00 в Telegram-канале ведомства.

На вопросы жителей ответят представители министерства, а также фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья.

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Направить вопросы для рассмотрения в эфире необходимо заранее на почту mzhp_ds@mosreg.ru. Заявки будут принимать до 12:00 25 декабря.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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