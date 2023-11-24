Подмосковье 24 ноября 2023, 10:30 Прямой эфир по вопросам прав дольщиков пройдет в Подмосковье 29 ноября Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Минжилполитики Подмосковья проведет прямой эфир по вопросам прав дольщиков 29 ноября. Он пройдет в Telegram-канале по ссылке.

Как рассказали в ведомстве, участие в трансляции примут представители министерства и Фонда защиты прав дольщиков.

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Направить интересующие вопросы можно до 28 ноября по электронной почте mzhp_ds@mosreg.ru.

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