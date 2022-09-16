Прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков Подмосковья пройдет 21 сентября | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 18:30 Поделиться Telegram

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Viber Прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков Подмосковья пройдет 21 сентября Пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья

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21 сентября в Telegram-канале Министерства жилищной политики Подмосковья состоится прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В трансляции примут участие представители Минжилполитики и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области.

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Прямой эфир начнется в 15:00. Все желающие могут отправлять свои вопросы до 13:00 20 сентября.

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По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проблему обманутых дольщиков должны полностью решить к 2023 году.

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