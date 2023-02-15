Подмосковье 15 февраля 2023, 11:50 Прямой эфир по вопросам прав дольщиков пройдет в Подмосковье 21 февраля

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Жители Подмосковья смогут принять участие в прямом эфире по вопросам прав дольщиков. Он пройдет 21 февраля, в 13:00, в Telegram-канале Минжилполитики региона.

Участниками трансляции также станут представители министерства и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Подмосковья. Направить вопросы желающие смогут на электронную почту mzhp_ds@mosreg.ru до 20 февраля.

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Ранее о восстановлении всех дольщиков в правах заявил губернатор Андрей Воробьев. Такое поручение он дал во время оперативного совещания с силовым блоком.

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