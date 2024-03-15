15 марта 2024, 17:28
Прямой эфир о записи детей в первый класс пройдет в Подмосковье 20 марта
Прямой эфир по вопросам записи детей в первый класс пройдет в Подмосковье 20 марта. Его проведет главный инспектор отдела взаимодействия с муниципальными органами управления образованием региона Виктория Малыгина.
Как рассказали в Минобразования Подмосковья, запись детей в первый класс по месту регистрации начнется 1 апреля. В ходе прямого эфира Виктория Малыгина ответит на все вопросы об этой процедуре. Она расскажет, как подать заявление, какие нужны документы и с какого возраста дети могут пойти в школу.
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Задать вопрос спикеру можно по ссылке.
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