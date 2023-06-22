Подмосковье 22 июня 2023, 10:35 Прямой эфир о восстановлении прав дольщиков пройдет в Подмосковье 28 июня пресс-служба МинЖил политики МО

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Прямой эфир по вопросам восстановления прав дольщиков проведут в Подмосковье 28 июня в 14:00. Трансляция состоится в Telegram-канале министерства жилищной политики региона.

Представители ведомства и фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Подмосковья ответят на все вопросы жителей. Их можно направить на электронную почту: mzhp_ds@mosreg.ru. Вопросы будут принимать до 12:00 27 июня.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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