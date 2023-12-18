18 декабря 2023, 14:10
Прямой эфир о системе Preschool проведут для родителей школьников в Подмосковье
Руководитель регионального центра инновационных практик и технологий дошкольного образования Подмосковья Дарья Фадеева проведет прямой эфир о системе Preschool. Встреча пройдет 21 декабря в 10:00.
На трансляции обсудят вопросы, связанные с проектом Preschool в Подмосковье. Чтобы задать вопрос, нужно перейти по ссылке и выбрать тему «Предшкола: стандарт детского сада». Важно, что функция доступна только жителям, прописанным в Московской области.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный лицей в Протвине. Он пообщался с преподавателями и высоко оценил качество выполненных работ.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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