Подмосковье 18 декабря 2023, 14:10 Прямой эфир о системе Preschool проведут для родителей школьников в Подмосковье Министерство образования МО

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Руководитель регионального центра инновационных практик и технологий дошкольного образования Подмосковья Дарья Фадеева проведет прямой эфир о системе Preschool. Встреча пройдет 21 декабря в 10:00.

На трансляции обсудят вопросы, связанные с проектом Preschool в Подмосковье. Чтобы задать вопрос, нужно перейти по ссылке и выбрать тему «Предшкола: стандарт детского сада». Важно, что функция доступна только жителям, прописанным в Московской области.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный лицей в Протвине. Он пообщался с преподавателями и высоко оценил качество выполненных работ.

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