Подмосковье 12 сентября 2023, 18:08 Прямой эфир о предстоящем сезоне Московского областного театра драмы и комедии пройдет 18 сентября Unsplash

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Прямой эфир с художественным руководителем Московского областного театра драмы и комедии Михаилом Чумаченко пройдет 18 сентября в 12:00. Все желающие могут уже сейчас задать вопросы, которые рассмотрят на онлайн-встрече. Сделать это можно по ссылке.

На прямом эфире обсудят творческие планы на 94-й театральный сезон, расскажут о предстоящих премьерах и новых проектах, на чем основывается репертуар театра и многое другое.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».