Подмосковье 08 декабря 2023, 09:25 Прямой эфир о нюансах разрешения на строительство прошел для предпринимателей Подмосковья Главгосстройнадзор МО

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Подмосковным предпринимателям рассказали о том, как получить разрешение на строительство коммерческой недвижимости. в ходе прямой линии с ними пообщалась начальник управления по комплексному развитию территорий и проектов планировки территорий Главгосстройнадзора Ольга Яшкова.

Как рассказали в ведомстве, для строительства магазина, офиса или завода необходимо получить специальное разрешение. Сделать это можно при помощи разработанного ЦСС механизма сбора документов. Он дает возможность получить разрешение в семь шагов. На каждом этапе можно получить помощь специалиста.

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