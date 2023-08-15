Подмосковье 15 августа 2023, 03:00 Комитет по конкурентной политике Подмосковья проведет прямой эфир о работе сервиса малых закупок 17 августа

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Комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир на тему работы портала «Электронный магазин Подмосковья». Трансляция состоится 17 августа в Telegram-канале ведомства.

Специалисты комитета расскажут о главных принципах работы сервиса, а также обучат эффективному пользованию в закупках малого объема. Эфир начнется в 12:00 по московскому времени.

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«Электронный магазин» работает в Подмосковье с 2018-го. На портале размещают закупки от заказчиков на сумму до 600 тысяч рублей, в некоторых случаях стоимость договора может дойти до двух миллионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

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