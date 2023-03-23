Подмосковье 23 марта 2023, 13:35 Прямой эфир для дольщиков проведут в Подмосковье 30 марта

Читать 360tv в

Министерство жилищной политики Московской области проведет для участников долевого строительства региона прямой эфир. Мероприятие пройдет 30 марта в 14:00 в телеграм-канале ведомства.

Во время трансляции представители министерства ответят на вопросы по теме обеспечения прав дольщиков. Их следует направить заранее на электронную почту: mzhp_ds@mosreg.ru.

Реклама

Вопросы принимаются до 12:00 29 марта.

Реклама

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».