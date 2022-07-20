Прямой эфир для дольщиков из Подмосковья пройдет 26 июля

26 июля в 11:00 в телеграм-канале Минжилполитики Подмосковья пройдет прямой эфир по вопросам обеспечения прав дольщиков. В трансляции примут участие представители Министерства и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства региона.

Дольщики могут направить интересующие вопросы для рассмотрения в ходе прямого эфира на электронную почту ведомства: mzhp_ds@mosreg.ru. Их принимают до 18:00 25 июля.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что проблему дольщиков Подмосковья планируют решить к 2023 году.