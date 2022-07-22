Прямой автобус начал курсировать между ЖК «Каскад Парк» и Подольском

Дорога из ЖК «Каскад Парк» в Подольск наконец-то стала удобной и более оперативной. Между пунктами начал курсировать прямой автобус. Администрация жилого комплекса признает, что проблема назрела уже давно. Раньше добраться до Подольска можно было только на такси или с несколькими пересадками. На это уходило около часа в одну сторону.

Источник фото: телеканал «360»

Решить проблему пытались с 2019 года. Проблема заключалась в том, что жилой комплекс расположен на противоположной стороне дороги М2-Крым — люди были оторваны от Подольска в прямом смысле. Это мешало с комфортом добираться до работы, выбираться в город с детьми на выходных, элементарно выезжать за покупками в магазины. Именно поэтому местные жители так просили запустить автобусный маршрут.

«Очень рада, что открыли данный маршрут, очень долго его ждали, спасибо управляющей компании и не только им, я знаю, что над этим работали жители нашего поселка. Благодарим всех, кто принимал участие», — говорит жительница ЖК Наталья.

Организовать конкурс на запуск пытались давно, однако никто из перевозчиков на него не выходил. По предложению главы Подольска обратились в Министерство транспорта Московской области — в ЖК «Каскад Парк» приехал глава городского округа Дмитрий Жариков — и проблема наконец-то была решена.

Источник фото: телеканал «360»

«Маршрут запущен, сегодня он второй день работает. Начало работы маршрута „7 К“ считается с 20 июля 2022 года, в 7:40 был первый рейс», — сказал заведующий отделом по транспортному обслуживанию населения администрации г. о. Подольск Андрей Золин.

Новый автобус будет каждый день совершать по восемь рейсов туда и обратно на регулярной основе.