Подмосковье 23 июня 2023, 10:34 Призывников из Можайска проводили на службу в ВС с Бородинского поля

Читать 360tv в

Призывники из Можайска отправились на службу в вооруженные силы после памятного мероприятия на Бородинском поле. Они поучаствовали в акции «Свеча памяти» и возложили цветы к мемориалу.

Свой воинский путь призывники начали на Бородинском поле у памятника танку Т-34.

Реклама

«Вы сейчас стоите на священном месте, которое пролито кровью наших предков. Вам сегодня выпала честь идти на службу с этих мест. Я вас поздравляю с этим днем — у вас сегодня уже первый день службы», — отметил военный комиссар Можайского и Рузского городских округов Руслан Меладзе.

С Бородинского поля призывники отправились на сборный пункт. Там командиры распределили их по группам согласно родам войск и отправили в войсковые части.

«Служить Родине, защищать ее мирный народ — это большая честь и большая ответственность. Уверен, что каждый из вас будет достоин памяти тех героев, которые положили головы здесь, и памяти тех героев, которые сейчас кладут свои головы на передовой», — сказал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей региона за помощь бойцам СВО.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».