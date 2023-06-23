23 июня 2023, 10:34
Призывников из Можайска проводили на службу в ВС с Бородинского поля
Призывники из Можайска отправились на службу в вооруженные силы после памятного мероприятия на Бородинском поле. Они поучаствовали в акции «Свеча памяти» и возложили цветы к мемориалу.
Свой воинский путь призывники начали на Бородинском поле у памятника танку Т-34.
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«Вы сейчас стоите на священном месте, которое пролито кровью наших предков. Вам сегодня выпала честь идти на службу с этих мест. Я вас поздравляю с этим днем — у вас сегодня уже первый день службы», — отметил военный комиссар Можайского и Рузского городских округов Руслан Меладзе.
С Бородинского поля призывники отправились на сборный пункт. Там командиры распределили их по группам согласно родам войск и отправили в войсковые части.
«Служить Родине, защищать ее мирный народ — это большая честь и большая ответственность. Уверен, что каждый из вас будет достоин памяти тех героев, которые положили головы здесь, и памяти тех героев, которые сейчас кладут свои головы на передовой», — сказал глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей региона за помощь бойцам СВО.
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