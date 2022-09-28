Призванные на военную службу смогут заключить брак в день подачи заявления в Подмосковье | 360°

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Призванные на военную службу смогут заключить брак в день подачи заявления в Подмосковье

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Призывники в Подмосковье смогут оформить брак в день подачи заявления. Об этом сообщили в региональном ЗАГСе.

В связи с указом президента об объявлении частичной мобилизации в России, главное управление ЗАГС напомнило о сокращенном порядке оформления брака. Так, обычно отношения регистрируют по истечении месяца со дня подачи заявления, но при особых случаях сделать это можно за один день. Среди таких обстоятельств — призыв на военную службу.

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Для оформления необходимо иметь заявление, паспорта, квитанции об оплате госпошлины, свидетельства о расторжении прошлых браков, о рождении детей, а также повестку. Обратиться за регистрацией брака можно в любой орган ЗАГС Подмосковья.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что мобилизованные жители Подмосковья получат специальное снаряжение. Он напомнил, что в Подмосковье сегодня работает 30 военкоматов, которые проводят работу по призыву.

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