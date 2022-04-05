05 апреля 2022, 18:25
Призывникам дадут консультации в Московской области
Консультационно-правовой центр по вопросам призыва на военную и направлении на альтернативную гражданскую службу организуют при Московской городской военной прокуратуре. Работа будет традиционно проходить в период призывной компании — до 15 июля. К ней будут ежедневно привлекать юристов, медиков и представителей военного комиссариата Москвы.
Призывникам и членам их семей разъяснят положения законодательства о воинской обязанности и военной службе, а также расскажут, как реагировать на нарушения и злоупотребления должностных лиц.
Консультационно-правовые центры создадут на базе:
- военной прокуратуры Балашихинского гарнизона (Балашиха, микрорайон Гагарина, 20, телефон: 8 495 523-61-87 и ее прокурорском участке (городской округ Коломна, улица Ивановская, 8);
- военной прокуратуры Красногорского гарнизона (город Одинцово, улица Вокзальная, 51, телефон: 8 495 596-12-06);
- военной прокуратуры Наро-Фоминского гарнизона (город Наро-Фоминск, улица Маршала Куркоткина, военный городок № 1, телефон: 8 496 344-11-35);
- военной прокуратуры Подольского гарнизона (Москва, поселок Ерино, улица Высокая, 16, строение 7, телефон: 8 495 867-59-57);
- военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона (городской округ Химки, улица Чапаева, 6А, телефон: 8 495 572-05-54);
- 51 военной прокуратуры гарнизона (городской округ Балашиха, войсковая часть 3111, телефон: 8 495 521-31-60).