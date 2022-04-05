Призывникам дадут консультации в Московской области

Консультационно-правовой центр по вопросам призыва на военную и направлении на альтернативную гражданскую службу организуют при Московской городской военной прокуратуре. Работа будет традиционно проходить в период призывной компании — до 15 июля. К ней будут ежедневно привлекать юристов, медиков и представителей военного комиссариата Москвы.

Призывникам и членам их семей разъяснят положения законодательства о воинской обязанности и военной службе, а также расскажут, как реагировать на нарушения и злоупотребления должностных лиц.

Консультационно-правовые центры создадут на базе: