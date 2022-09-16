Призы по акции «Передай показания с умной платежкой» приготовили для жителей Подмосковья | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 17:28 Поделиться Telegram

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Viber Призы по акции «Передай показания с умной платежкой» приготовили для жителей Подмосковья

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Сентябрьский период приема показаний стартовал в Московской области. В личном кабинете МосОблЕИРЦ жители могут выиграть призы по акции «Передай показания с умной платежкой и участвуй в розыгрыше 1000 рублей на лицевой счет». Об этом рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о снижении аварийности на электросетях Подмосковья.

Узнать информацию о сроках передачи показаний приборов учета можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ, в разделе «Счетчики», или в клиентских офисах расчетного центра.

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«Девять лет назад правительство Московской области поставило задачу — навести порядок в расчетах в ЖКХ. Если житель заплатил за услуги, он должен быть на 100% уверен, что его деньги дошли по назначению, что ему не отключат свет и воду и он не станет заложником работы недобросовестных компаний. Поставщик должен быть уверен, что получит вовремя оплату за свои услуги и сможет вложить деньги в ремонт, в закупку оборудования, в модернизацию и развитие. Вот почему был создан Единый информационно-расчетный центр. Вместо пяти-семи коммунальных счетов появился единый платежный документ», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Также министр напомнил, что ежемесячно с помощью интернет-генератора случайных чисел проводится розыгрыш «Передай показания с умной платежкой и участвуй в розыгрыше 1000 рублей на лицевой счет».

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